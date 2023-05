Tanlongo agradece ao Sporting pela estreia no Mundial sub-20: «O clube portou-se bem comigo»

Mateo Tanlongo mostrou-se satisfeito com a estreia pela Argentina no Mundial sub-20 e a consequente vitória diante do Uzbequistão, por 2-1. No final do jogo, o médio, de 19 anos, aproveitou a ocasião para agradecer ao Sporting por o ter 'libertado'."O clube portou-se bem comigo, graças a Deus, e deixou-me vir. Desde o princípio que disse que a Argentina é o mais importante para mim. Felizmente portaram-se bem e deixaram-me vir para cá", sublinhou, à TycSports.O jogador dos leões confessou que o primeiro jogo na competição foi "complicado", em parte devido ao "nervosismo" - viu cartão amarelo nos descontos da 1.ª parte e foi substituído por Miramón aos 72 minutos. "O adversário foi muito difícil. Conseguimos ganhar e demos um passo firme, que era o importante", analisou, apontando, sem rodeios, o objetivo: "Estamos cá para ser campeões".A seleção albiceleste volta a entrar em campo frente à Guatemala, na terça-feira (às 23 horas, em Portugal), e encerra o grupo A diante da Nova Zelândia, na sexta-feira (22 horas).