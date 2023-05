Tanlongo aponta à titularidade no Mundial Sub-20

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os sub-20 da Argentina dão hoje o pontapé de saída no Mundial da categoria, diante do Uzbequistão, e Tanlongo é apontado pela imprensa local como titular na seleção albiceleste. O médio do Sporting, de 19 anos, vai utilizar a camisola 14, o mesmo dorsal que envergou... Javier Mascherano, o seu selecionador.