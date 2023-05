Tanlongo brilha e colhe elogios

Depois de um primeiro jogo menos conseguido diante do Uzbequistão, onde a sua Argentina, ainda assim, venceu por 2-1, Mateo Tanlongo, médio do Sporting que está a disputar o Mundial de sub-20, foi estrela na segunda jornada do Grupo A, onde a alviceleste bateu a Guatemala por 3-0. Totalista, começou num meio-campo a dois ao lado do Perrone, futebolista do Manchester City, mas acabaria a central, por indisponibilidade de Gómez, além da posterior expulsão de Avilés.





No seu país, a crítica foi unânime em falar num futebolista em crescendo e comparando-o, inclusivamente, ao seu selecionador, Javier Mascherano, que quando jogava também era polivalente ao ponto de atuar tanto a médio como a defesa.Os dados também ajudam a perceber a exibição de ‘Toto’, dado que foi o segundo futebolista com maior acerto de passe (92%) e o primeiro com mais desarmes de sucesso (5), além de ter vencido 9 de 12 duelos.Com Rúben Amorim, certamente, atento à sua evolução, Tanlongo volta a entrar em ação amanhã, pelas 22h00 de Portugal Continental, diante da Nova Zelândia. Com a Argentina já qualificada, deverá somar minutos, mas não os 90.