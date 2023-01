Tanlongo convocado para o jogo com o Marítimo

Tanlongo vai ser opção para o jogo com o Marítimo (domingo às 18 horas na Madeira), confirmou Rúben Amorim. Na lista estará também St. Juste."Em relação ao Tanlongo, é um jovem com muito potencial que tem vindo a jogar num campeonato onde não há muita pressão, numa equipa que não sendo das maiores era importante. Já tem experiência. É um médio defensivo, muito inteligente, intenso e que apanhou rápido as ideias. Não senti que tivesse grande dificuldade em acompanhar os rapazes. Estamos muito contentes. Vai ser já convocado, mas sabemos que estes jogadores podem demorar algum tempo a aparecer. Tem de competir com os nossos da formação. É mais um para a luta e depende mais dele do que de mim", disse Rúben Amorim.O treinador do Sporting explicou por outro lado a situação clínica de outros jogadores. "O Neto está a treinar mas não vai. O Morita teve um pequeno atraso e não vai estar neste jogo também e provavelmente não estará no próximo também. O resto mantém-se tudo. O St. Juste já vai ser convocado. "