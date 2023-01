Tanlongo é oficial no Sporting até 2027: «Já vi as 'ganas' que Amorim tem»

Agora sim, é oficial: Mateo Tanlongo é reforço do Sporting até 2027 e fica com cláusula de 60 milhões de euros. Será o dono da camisola 32."Estou muito contente por estar aqui, com muita vontade de fazer as coisas bem", disse o médio argentino, de 19 anos, que acaba de ser apresentado através da Sporting TV."Já conhecia o Sporting, sei que é o maior clube português e sei que houve vários argentinos que já jogaram aqui, um deles que acabou de ser Campeão do Mundo: o Marcos Acuña", disse Tanlongo, elogiando Rúben Amorim: "Foi muito importante para eu vir para aqui. Falaram-me muito bem dele e já vi as ganas que ele tem", revelou Toto, que está a trabalhar no Sporting desde o primeiro dia do novo ano e fez o primeiro treino com os companheiros na passada terça-feira.Natural de Tunes, formado no Rosario Central e com dupla nacionalidade argentina e italiana, Tanlongo admite que ficou bem impressionado com a Academia Cristiano Ronaldo nestes primeiros dias. "Tem um nível muito alto, muito boas instalações", elogia, convicto de que a adaptação aos leões será rápida, até pelo apoio do clã uruguaio – Coates, Ugarte e Franco Israel – com quem, de resto, entrou em 2023. "Os sul-americanos da equipa, como o Coates e o Ugarte, são 10 estrelas e estão a ajudar-me na adaptação. Agradeço-lhos muito por isso", afirma Tanlongo.Desafiado a autodescrever-se, Tanlongo revela que é "um médio mais defensivo, que gosta de ter a bola e de jogar". "Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar os objetivos e para darmos muitas alegrias aos adeptos", promete ainda o reforço do Sporting.