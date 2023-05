Tanlongo fez teste com Japão

Inserido nos trabalhos da seleção de sub-20 da Argentina, Tanlongo foi ontem utilizado num particular o Japão, que terminou com o triunfo dos sul-americanos por 2-1, com golos de Matías Soulé e Valentín Barco. Após ter sido titular no primeiro teste diante da República Dominicana, na passada sexta-feira, o médio leonino começou ontem no banco mas mereceu a confiança do selecionador, Javier Mascherano, no segundo tempo do encontro com os nipónicos. A estreia da Argentina na competição acontecerá no sábado, com o Uzebequistão, em Santiago del Estero.