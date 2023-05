Tanlongo joga contra a Nigéria no Mundial de Sub-20

A Argentina de Tanlongo vai defrontar a Nigéria nos oitavos de final do Mundial sub-20, jogo que terá lugar na quarta-feira, em San Juan. O médio do Sporting tem sido um dos homens de confiança do selecionador Javier Mascherano, que lhe deu a titularidade nos primeiros dois jogos. Na última jornada, em risco de suspensão e com a qualificação já garantida, foi suplente.