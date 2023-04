Tanlongo pré-convocado pela Argentina para o Mundial sub-20

Mateo Tanlongo ficou esta quarta-feira a saber que faz parte de uma lista de pré convocados da Argentina para o Campeonato do Mundo sub-20, que se realiza este ano no país das Pampas. O médio do Sporting integra um lote de 37 jogadores chamados por Javier Mascherano e que irão participar num estágio que antecede a convocatória final para o Mundial sub-20.Neste caso, ao lado de outros compatriotas, o jogador de 19 anos do Sporting irá integrar o estágio de preparação e só a partir daí saberá se fará parte ou não dos 23 futebolistas escolhidos por Mascherano para a competição organizada pela FIFA. Recorde-se que o Mundial da categoria irá decorrer entre 20 de maio e 11 de junho deste ano.Reforço dos verdes e brancos no mercado de janeiro desta temporada, após ter chegado a custo zero do Rosario Central, Tanlongo soma 12 encontros (7 jogos na Liga, 2 na Taça da Liga e outros 3 na Liga Europa) ao serviço do clube de Alvalade, todos eles na condição de suplente utilizado.