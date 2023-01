Tanlongo, o único reforço de inverno assegurado pelo Sporting até ao momento, estreou-se no jogo com o Vizela rendendo Ugarte, e fez questão de destacar o momento nas redes sociais."Muito feliz pela minha estreia com uma vitória no Sporting! Vamos por mais", partilhou o jovem na sua conta no Instagram onde ainda divulgou três fotografias suas no jogo com o Vizela.O médio, de 19 anos, foi inscrito pelos leões na Liga logo no início do mês, e já havia sido convocado para os jogos com o Marítimo e Benfica nos quais acabou por não ser utilizado.