Tanlongo soube do interesse do Sporting e foi... estudar: «Falei com o Rinaudo e o Rojo e vi todos os jogos»

Tanlongo foi uma das caras novas que o Sporting apresentou no mercado de inverno, contratação que obrigou a um jogo de paciência por parte do clube, dado o diferendo com o seu ex-emblema, o Rosario Central. Enquanto o problema não era resolvido, o argentino de 19 anos aproveitou para... estudar os leões, quer ao visionar jogos, como a aconselhar-se com dois ex-leões e compatriotas: Rinaudo e Rojo."Da Argentina para a Europa é um salto grande, é o sonho de todos. Não falei diretamente com ninguém do Sporting, mas com o Marcos Rojo sim, através de amigos em comum. Também falei com o 'Fito' Rinaudo, joguei com ele [no Rosario] e recomendou-me [o Sporting]", começou por revelar o médio, que esteve com Ugarte no mais recente episódio do 'ADN de Leão', podcast dos verdes e brancos. "Quando se falou do Sporting, por altura do Mundial, vi todos os jogos. [A transferência] não estava ainda confirmada, mais ou menos. Vi também repetidos os jogos contra o Tottenham", acrescentou, hoje grato, também, ao próprio Ugarte, que tem feito a 'ponte' na integração: "Falo muito com ele. Quando tenho dúvidas nos jogos ajuda-me muito".Se Tanlongo estava a milhares de quilómetros quando foi associado a Alvalade, já Ugarte estava, durante o verão de 2021, 'aqui ao lado', então ao serviço do Famalicão. O uruguaio admite que já conhecia o clube "por causa do Seba [Coates]" e recorreu precisamente ao capitão e compatriota para 'sacar' mais informações. "Estava a fazer a pré-época com o Famalicão e, quando se começou a falar que podia vir para aqui, vi um jogo do Sporting contra o Lyon. Vi o jogo todo, comecei a investigar. Também falei com o Seba antes de um Sporting-Famalicão. Quando cheguei ao estádio vi tantas pessoas à volta, no ano em que o Sporting foi campeão... Estava cheio. Acho que empatámos", relembra.Ugarte está em Portugal há já três anos, tendo entrado no país precisamente pela porta do Famalicão, e está certo de que é um país "muito bom a receber sul-americanos". "O Di Maria esteve cá, o 'Cebola' Cristian Rodríguez também...", aponta. No entanto, há um aspecto em casa, no Uruguai, que lhe deixa sempre "saudades": a carne. "Costumo mandar vir de um restaurante aqui em Lisboa que tem carne da Argentina e do Uruguai. Ainda não sou bom a fazer na grelha, mas o Seba faz muitos 'asados'", conta. Sem surpresa, também Tanlongo partilha da opinião: "Tenho saudades dos amigos e de um 'asado' ao domingo".Além da comida, os dois jogadores do Sporting também estão de acordo na hora de eleger o melhor médio-defensivo do Mundo - ambos atiraram, em uníssono, o nome de Busquets para a conversa. Todavia, desafiados pelo apresentador Guilherme Geirinhas a nomear mais um, o parecer já foi diferente: Ugarte foi com Rodri, Tanlongo com Jorginho. "Hoje os médios-defensivos têm de distribuir o jogo, ser bons no passe curto e longo. O futebol começa a ser diferente, agora todos defendem e atacam, antes era mais partido. Se jogas numa equipa que tem bola, há muito passe curto e longo. Mas se for, por exemplo, no At. Madrid, [o médio-defensivo] tem de ser mais para marcar [o adversário]", analisou Ugarte.