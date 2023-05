Tanlongo titular no Mundial sub-20

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mateo Tanlongo foi titular ontem na vitória (2-1) da Argentina sobre o Uzbequistão, em Santiago del Estero, no jogo de estreia na fase de grupos do Mundial sub-20. O médio do Sporting, de 19 anos, viu cartão amarelo nos descontos da 1.ª parte e foi substituído por Miramón aos 72 minutos.