Tanlongo volta a ser titular nos sub-20 argentinos

Tanlongo pegou de estaca nos sub-20 da Argentina. Após ter sido titular na estreia no Mundial da categoria, na vitória com o Uzbequistão (2-1), o médio de 19 anos do Sporting voltou a merecer a confiança do selecionador Javier Mascherano para figurar entre as opções iniciais, desta feita diante da Guatemala.





O reforço de inverno completou os 90’ na seleção albiceleste, ajudou à vitória por 2-0 que carimbou a qualificação para os oitavos de final da prova e até terminou o jogo... como central! A Argentina encerra a fase de grupos na sexta-feira, frente à Nova Zelândia.