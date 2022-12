Tarja com a mensagem “esta é a nossa Seleção” vale multa ao Sporting

O Sporting foi multado em 1.275 euros devido à exibição de uma tarja com a mensagem "esta é a nossa Seleção", durante o jogo da Allianz Cup com o Farense, na passada quarta-feira, dia 30, em Alvalade.Em causa está não o conteúdo mas… as dimensões do ‘tifo’, que foi uma resposta dos adeptos, em concreto da claque Juventude Leonina, ao facto de Fernando Santos não ter convocado nenhum jogador do Sporting para o Mundial do Qatar.A sanção pecuniária, como pode ler-se no mapa de castigos sumários do CD agora divulgado, fica a dever-se à "inobservância de outros deveres", pela "entrada e permanência de objetos não autorizados" na bancada."Incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espectadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas (sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido", explica o comunicado do Conselho de Disciplina, que explica o detalhe da ocorrência. "Aos 56 minutos, adeptos da equipa visitada, Sporting Clube de Portugal, instalados na bancada Topo Sul, setor A14, fora da ZCEAP (exclusivo aos mesmos), identificados pelas camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube, exibiram uma tarja com dimensão superior a um metro por um metro com a seguinte frase: ‘Esta é a nossa Seleção’. Esta ocorrência foi corroborada pelo Comandante do Policiamento e pelo Diretor de Segurança da equipa visitada em sede de reunião final", pode ler-se no documento que cita o relatório do delegado da Liga.Os leões foram ainda multados em 3.185 euros por "comportamento incorreto do público – uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos", assim como pelo atraso de 2 minutos no início do jogo, neste caso em 1.530 euros, situação em que incorreu igualmente o Farense (sancionado a pagar 429 euros).