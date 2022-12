Tarja da Juve Leo “Amorim a culpa não é tua” custa 1.836 euros ao Sporting

O Conselho de Disciplina da FPF multou o Sporting em 1.836 euros pela exibição de uma tarja fora da chamada ZCEAP (Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos), na receção ao V. Guimarães, a 5 de novembro último.Em causa está uma mensagem da Juventude Leonina dirigida a Rúben Amorim e, simultaneamente, crítica da direção de Frederico Varandas, na qual podia ler-se "Amorim a culpa não é tua", em alusão à irregularidade dos resultados na primeira metade da época. A claque exibiu a tarja no sector A14 após o primeiro dos 3 golos dos leões , marcado por Marcus Edwards, aos 34 minutos. A ZCEAP de Alvalade, recorde-se, situa-se nos sectores A20, A18 e A16.O Sporting foi multado por "inobservância de outros deveres", visto que está obrigado, pelos regulamentos, a "impedir a utilização de megafones e outros instrumentos produtores de ruído, por percussão mecânica e de sopro, bem como bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie de dimensão superior a 1m por 1m, fora das ZCEAP por adeptos."A Juve Leo voltou a estar em situação considerada ilegal, depois de a direção de Frederico Varandas ter desistido de tentar assinar um novo protocolo. Antes do jogo com o V. Guimarães, de resto, as bancadas do topo sul foram inspecionadas pela PSP e por Assistentes de Recinto Desportivo, sem que tal tenha impedido que a referida tarja fosse mostrada. A Juve Leo tinha a sua sede aberta no dia do encontro com os vimaranenses, graças a um gerador, pois o serviço de electricidade já havia sido cortado, tal como o abastecimento de água.