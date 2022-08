Técnico do Brest e o interesse em Slimani: «Queremos que se junte a nós antes que o mercado feche»

O futuro do Slimani ainda está por resolver e, numa altura em que surge o interesse do Brest em torno do avançado de 34 anos, foi o próprio treinador do emblema francês a confessar que espera contar com o argelino. "Precisamos urgentemente de um novo avançado. Queremos que ele se junte a nós antes que o atual mercado de transferências feche", admitiu Michel der Zakarian, em conferência de imprensa.Tal como Record noticiou, depois de Nottingham, Panathinaikos e algumas abordagens vindas do Médio Oriente, o Brest posiciona-se como o clube mais interessado em garantir a contratação do avançado que se encontra fora das opções de Rúben Amorim em Alvalade. No entanto, o próprio técnico do Brest, Michel der Zakarian, frisou que o clube está numa "corrida contra o tempo". "Precisamos de resolver as questões com o atacante que pretendemos, especialmente devido à lesão de Steve Monnier e à falta de um artilheiro", explicou.Atualmente a treinar com a equipa B, de forma a ganhar ritmo, Slimani continua à procura de colocação no mercado. O salário alto (1,6 milhões de euros líquidos por época) que aufere apresenta-se como um entrave a uma possível saída mas, tal como o nosso jornal adiantou, o internacional argelino mostra-se recetivo a baixar o vencimento com vista a garantir uma colocação num outro clube - e que passe por uma das principais ligas europeias - durante este defeso.