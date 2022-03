Tem nome de craque e assinou contrato com o Sporting: Ricardo Yordanov é aposta de futuro

Ricardo Yordanov assinou contrato de formação com o Sporting, clube que representa desde a época 2019/20. Curiosamente, o extremo-direito de 14 anos, dos sub-14, tem nome... de craque mas não tem ligação a Ivaylo Yordanov, ex-jogador búlgaro que representou os leões por uma década, entre 1991 e 2001.Em declarações aos canais do clube, o jovem atacante diz-se "muito orgulhoso". "Estou contente pelo facto de o Sporting estar a dar-me um voto de confiança. Vou continuar a dar o máximo para ajudar o clube e, ao mesmo tempo, desfrutar dentro de campo", frisou Ricardo Yordanov, que no pasasdo representou o AD Baião, Penafiel e Núcleo Sporting Solar do Norte.Como aposta de futuro do clube, o extremo está naturalmente atento à equipa principal leonina e tem em Sarabia a sua maior inspiração. "Não só pelos clubes que representou, mas porque se destaca sempre. É rápido, tem finta curta e boa finalização", frisou, aplaudindo o facto de a aposta na formaçãoser "um dos aspetos mais importantes no Sporting". "Espero que continue a ser assim, pois é sinal de que temos jovens jogadores muito bons", reforçou, rematando com uma promessa: "Vou dar tudo para oferecer alegrias aos sportinguistas".