Tendinopatia no joelho esquerdo tira Daniel Bragança da meia-final da Allianz Cup

Daniel Bragança tem uma tendinopatia no joelho esquerdo e será, assim, baixa para a meia-final da Allianz Cup , esta quarta-feira, em Leiria, diante do Santa Clara.O problema é de última hora e foi comunicado há momentos pelo Sporting aos jornalistas. No banco de suplentes está Geny Catamo, avançado de 21 anos - e aniversariante - que terá aproveitado para ganhar um lugar na ficha de jogo. Esta semana treinou com a equipa principal.Regressando a Bragança, o camisola 68 faria, caso fosse utilizado o jogo 50 pelos séniores verdes e brancos.