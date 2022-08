O avançado colombiano Teo Gutiérrez foi condenado a pagar 2,8 milhões de pesos colombianos (636 mil euros) ao seu antigo empresário Efraín Pachón, por conta de incumprimento do acordo entre as partes aquando da transferência do River Plate para o Sporting em 2015.Na altura, Teo e Pachón rubricaram quatro contratos mútuos, nos quais o empresário adquiria o direito de uma remuneração equivalente a 10% do salário bruto anual do avançado. Teo terá incumprido o acordo, Pachón recorreu para o TAS e agora, sete anos depois, surge a decisão favorável ao empresário.Agora com 37 anos, Teo Gutiérrez atua no seu país natal, ao serviço do Deportivo Cali, clube para o qual se mudou em 2021 depois de quatro temporadas no Atlético Junior.