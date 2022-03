Terminou o Boavista-FC Porto e Feddal teve esta reação nas redes sociais

O FC Porto conquistou este domingo mais uma vitória no campeonato ao bater, no Bessa, o Boavista por 2-1, e logo após o apito final dado por Artur Soares Dias, Zouhair Feddal recorreu às redes sociais para reagir ao resultado final do dérbi da Invicta. Contudo, o defesa-central marroquino do Sporting foi breve na reação, colocando apenas um 'emoji' com uma cara... resignada.