Testar, treinar, fazer antevisão e concentrar

Dia preenchido na agenda leonina, que desportivamente arranca logo pelas 10 horas, na Academia, em Alcochete, com a última sessão de treino integral antes da estreia do campeão nacional na Liga Bwin, amanhã, diante do Vizela (20h15). Depois, é tempo de os jogadores convocados passarem os últimos momentos com as suas famílias antes de rumarem para estágio, cuja concentração se fará no José Alvalade, ao final da tarde, onde o treinador Rúben Amorim vai fazer a antevisão ao duelo da 1.ª jornada do campeonato a partir das 18h30, no auditório Artur Agostinho.

Recorde-se que o protocolo também obriga a que toda a estrutura realize despistagem à Covid-19 a 24 horas do jogo: os exames serão, como é norma, executados de manhã – os resultados saem ainda hoje.