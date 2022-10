Teste do balão em Arouca causa indignação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Todavia, o procedimento está previsto no artigo 22.º da Lei 39/2009, referente à segurança nos espetáculos desportivos.

Vários adeptos do Sporting criticaram, nas redes sociais, o processo de entrada no Estádio Municipal de Arouca, por terem sido submetidos ao teste do balão.