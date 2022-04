Texto do líder do Grupo Stromp sobre Taremi gera polémica

Um texto de opinião assinado por Tito Arantes Fontes, que consta da edição desta semana do jornal 'Sporting', está a gerar polémica nas redes sociais. Tudo por conta das referências feitas pelo líder do Grupo Stromp a Mehdi Taremi, em alusão ao sucedido no jogo da jornada passada com o V. Guimarães, e que estão a ser entendidas como xenófobas."O FCP apresentou a titular o seu melhor 'farsante', um autentico 'encantador de serpentes'… um homem vindo da Pérsia, sempre preparado para os seus habituais 'números circenses' tão do agrado de Pinheiro!", escreve Arantes Fontes, num artigo no qual apelida por outras vezes Taremi de "farsante".A própria publicação gerou grande contestação e levou a críticas por parte de vários adeptos, tanto do FC Porto como do Sporting. "Racismo e xenofobia é algo que já não se usa há muito tempo. Ganhem vergonha!", "Tantos comentários nas redes sociais do Sporting e grande parte deles sobre Taremi ou apoio a Taremi... Não sei o que espera o Sporting para retirar o texto do site e dizer algo" ou "Uma vergonha a comunicação do clube" foram alguns dos comentários e ideias expressadas pelos adeptos nas redes sociais.