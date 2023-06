'The Athletic': PSG ponderou enviar carta ao Sporting por temer relação entre investimento do Chelsea e Ugarte

De acordo com o 'The Athletic', o PSG mostrou-se preocupado, dadas as informações inicialmente veiculadas no domingo, com uma possível correlação entre o desejo do Chelsea em adquirir uma parte minoritária da SAD do Sporting e o interesse na contratação de Manuel Ugarte. Uma informação que, recorde-se, começou por ser avançada pelo jornal inglês 'The Mirror', mas que Record apurou não ser assim , visto que se tratavam de processos distintos.Nesse sentido, ainda segundo o 'The Athletic', o clube francês chegou a redigir uma carta, com intenção de enviá-la aos serviços jurídicos do Sporting, onde se mostrava preocupado com um eventual acordo dos leões com o Chelsea para a transferência do médio uruguaio. Na carta, a que os ingleses tiveram acesso, o emblema parisiense dizia também acreditar já ter acordo com o emblema leonino e com o jogador.Ugarte, recorde-se, viajou esta manhã para Paris , para ultimar os últimos detalhes para que possa assinar pelo PSG, num negócio fixado em 60 milhões de euros.