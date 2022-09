Thierry Henry empolgado a descrever golo de Arthur: «Até logo companheiro, 2-0 e adeus»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"2-0... bye!"



Thierry Henry loves commentating on goals against Spurs. pic.twitter.com/8m1ZFW3v90 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) September 13, 2022

Arthur Gomes fez um golo vistoso na estreia pelo Sporting na Liga dos Campeões, selando a vitória dos leões diante do Tottenham. Para a CBS Sports, Thierry Henry estava encarregue de fazer os comentários e mostrou-se rendido ao reforço de Rúben Amorim.O antigo avançado do Arsenal e melhor marcador da história dos gunners fez a ressalva de que o golo era contra o rival Tottenham mas deixou claro, de forma bem disposta, que Arthur brilhou. "Reparem naquela finta. Até logo companheiro. Depois, até logo companheiro. 2-0, adeus", gracejou Thierry Henry no golo que confirmou a derrota dos spurs de Antonio Conte.