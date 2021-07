Tiago Barth reforça voleibol do Sporting

O jogador brasileiro Tiago Barth é reforço da equipa de voleibol do Sporting, anunciaram esta sexta-feira os leões, com o atleta de 33 anos a referir que tinha o sonho de jogar na Europa.

"Sempre tive o sonho de jogar na Europa. Em 2007 tive a oportunidade de conhecer Portugal, quando aí estive com a seleção brasileira, e gostei muito do país. Fui muito bem recebido e, por isso, acredito que me vou sentir em casa. Quando recebi esta proposta não tive dúvidas em aceitar", afirmou o jogador em declarações aos meios de comunicação do clube.

O central, de 2,09 metros, tem um longo historial no voleibol brasileiro e uma época na Argentina, chegando agora ao Sporting.

"Sou um jogador muito dedicado nos treinos e nos jogos. Vou dar sempre o meu máximo e acho que posso acrescentar muito à equipa, tanto na parte ofensiva, como em termos de união", acrescentou.