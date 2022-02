Tiago Fernandes 'ajuda' Sporting: «Estoril pode cometer erros na fase de construção»

Tiago Fernandes desvalorizou, em entrevista à Rádio Renascença, as ausências de Coates e João Palhinha para o jogo deste domingo do Sporting (20H15) frente ao Estoril."Não vão sentir a sua falta. O Benfica está à espera que o Sporting escorregue, é preciso entrar para ganhar. O Estoril é uma equipa que comete erros se for bem pressionada no momento da construção", explicou Tiago Fernandes, antigo treinador de leões e canarinhos.Recorde-se que na primeira volta da Liga Bwin o Sporting saiu vitorioso (1-0) do Estádio António Coimbra da Mota, graças a um golo de penálti de Pedro Porro.