Tiago Fernandes: «Mais vale pagar mais ao Amorim para ele ficar»

Apesar de o Sporting estar a 6 pontos do primeiro lugar da Liga Bwin, Tiago Fernandes, antigo treinador do Sporting, gosta do que vê e frisa que este é o caminho a seguir."O Sporting não pode cometer os erros do passado. Já no tempo do meu pai, o João Rocha, que foi um dos melhores presidentes da história do clube, quando tirou aquela tripla Manuel Fernandes, Jordão e Oliveira, pagou por isso. Mais tarde, com Jardel, João Pinto e Pedro Barbosa, desmanchámos isso e pagámos por isso...", começou por dizer à margem do jogo de sensibilização para o cancro da próstata, realizado esta quinta-feira no Campus do Jogador."Agora há que manter estes jogadores e esta equipa diretiva de Rúben Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas. Se este trio se mantiver mais quatro ou cinco anos, o Sporting vai ser campeão pelo menos mais duas vezes e na Liga dos Campeões vai dar uma boa resposta", referiu, dando muito mérito ao técnico dos leões."Mais vale pagar mais ao Amorim para ele ficar do que ir buscar outro treinador qualquer. Para além disso, ele tem olho para os jovens e eles têm muita confiança nele. Os miúdos entram naquele sistema e conseguem crescer", concluiu o ex-jogador que, nesta partida solidária, se mostrou em grande forma e até marcou um golo.