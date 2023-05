Tiago Ferreira abre o livro sobre a grave lesão: «Comecei a chorar quando cheguei ao carro do meu pai»

O final do mês de março trouxe um ponto final após um longo calvário para Tiago Ferreira: depois de ano e meio fora devido a uma lesão grave no joelho esquerdo, o criativo, chamado à pré-época 2021/22 por Rúben Amorim, voltou à competição, no caso pelos sub-23, frente ao Marítimo, capítulo que lhe voltou a encher os tanques da confiança. Porque para trás, e como disse à Sporting TV, ficaram tempos sombrios, sobretudo o hiato entre o problema e a operação "Nunca pensei que fosse uma rotura do tendão rotuliano, achei que fosse só uma luxação na rótula... Até falámos: isso nem é preciso operar, não é nada demais. Só passados dois dias é que chega a notícia e quando me dão a notícia eu começo a tremer e faço uma força enorme para não começar a chorar. Só comecei a chorar quando cheguei ao carro do meu pai. Foi o pior momento, a notícia e esses dias até ser operado...", revelou numa entrevista ao canal do clube, que já disponibilizou um pequeno 'teaser'.Aí, também mostrou o outro lado, o da esperança: "Se pensei que acabou? Não. Nunca pensei que fosse acabar, impossível", atirou, recordando o momento em que lhe abriraram a primeira porta: "Quando me disseram que podia ir correr ao relvado... foi incrível! Disseram-me um dia antes e eu: Uff! Finalmente! Só sentir a relva, com os ténis e depois com as chuteiras..."Após aparecer nos sub-23, Mamede, como é conhecido por via do pai, antigo futebolista, ajudou a equipa B na manutenção da Liga 3, além de recomeçar a entrar nos trabalhos da formação principal, onde esteve esta quarta-feira . Regista 3 golos em 6 jogos desde o desejado regresso.