Tiago Ferreira foi quinta-feira operado ao tendão rotuliano do joelho esquerdo e tem a época em risco. O jovem, recorde-se, foi um jogadores que realizou o estágio de pré-época com Rúben Amorim e é várias vezes chamado ao plantel principal.A intervenção cirúrgica decorreu com sucesso no Hospital CUF Tejo e foi realizada pela equipa dos médicos Pedro Pessoa e Nuno Oliveira.Entre as várias mensagens de apoio que o jogador tem recebido destaca-se a do seu empresário, Carlos Gonçalves: "Tiago com a tua força mental este será só mais um momento que vais driblar com facilidade!! Em breve estás de volta a espalhar a tua Magia. Sempre juntos".