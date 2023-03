Tiago Ferreira radiante com o regresso à competição: «Finalmente de volta ao lugar onde sou feliz»

A equipa de sub-23 do Sporting não foi além do empate sem golos frente ao Marítimo, mas o regresso de Tiago Ferreira à competição acabou por ser uma vitória para a equipa leonina. Após um ano e meio afastado dos relvados devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, o jovem não deixou de utilizar as redes sociais para expressar a sua felicidade. "Finalmente de volta ao lugar onde sou feliz: dentro de campo. Muito contente pelos primeiros minutos, quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram durante a recuperação e que me apoiaram durante este ano e meio. Agora é desfrutar", partilhou o jogador no Instagram que partilhou a mensagem com uma fotografia relativa ao jogo com a equipa madeirense.Estas palavras do atacante originaram de imediato as reações de Nuno Mendes, Dário Essugo, Gonçalo Esteves, Rodrigo Ribeiro e muitos dos outros companheiros de equipa que assistiram à luta diária travada por Tiago Ferreira que não se poupou a sacrifícios para poder voltar à competição.