Tiago Ferreira recupera de lesão no joelho e regressa aos relvados mais de um ano depois

Tiago Ferreira voltou, esta sexta-feira, a jogar pelo Sporting, mais de um ano depois de ter sido operado, em novembro de 2021, a uma rotura no tendão rotuliano do joelho esquerdo 'Mamede', nome que herdou do pai, entrou ao intervalo pela equipa sub-23 dos leões no empate sem golos com o Marítimo. Este foi o primeiro jogo do extremo desde setembro de 2021, quando atuou frente ao Ajax na Youth League.Recorde-se que Tiago Ferreira, de 21 anos, chegou a integrar a equipa principal do Sporting na pré-temporada 2021/22.