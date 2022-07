Tiago Ferreira ressurge na ‘B’

Tiago Ferreira está na equipa B do Sporting e participou na sessão fotográfica que o plantel fez, divulgada nas redes sociais do clube. ‘Mamede’, como é conhecido, foi em novembro operado a uma rotura no tendão rotuliano do joelho esquerdo e está a ultimar a recuperação. No último verão, o extremo integrou a pré-época da equipa principal.