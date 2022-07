Tiago Gaeiras assinou contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting assinou contrato de formação com Tiago Gaeiras, um jovem guarda-redes de 15 anos que já trabalha na Academia há quatro temporadas e até já foi campeão pelos leões nos sub-15.Revelando que começou a carreira como avançado, o guardião explicou que ganhou um fascínio especial pela baliza. "É uma posição única diferente de todas as outras. É preciso sermos muito bons mentalmente e tenho várias referências mas a maior é o Antonio Adán. É ótimo a nível mental e joga muito bem com os pés", afirmou, à Sporting TV, onde também apontou os seus objetivos: "Temos uma Academia recheada de talentos. Temos visto a grande aposta na formação para a equipa principal. Agora é dar tudo, para também eu chegar à equipa A".