Tiago Parente assina pelo Sporting

O Sporting assinou contrato com Tiago Parente, um esquerdino de 18 anos que chega do Estoril onde alinhou na equipa de juniores e nos sub-23. Em declarações à Sporting TV, o jovem revelou sentir "um orgulho e um sentimento inexplicável" por se ter vinculado ao clube de Alvalade, e apresentou-se aos adeptos leoninos."Gosto de levar a bola, driblar, fazer cruzamentos e assistências e marcar golo, como qualquer jogador, mas principalmente de ajudar a equipa a ganhar. Adoro fazer aquele corte final em cima da linha, faz-me sentir como se tivesse marcado um golo", afirmou o internacional sub-18 que ainda apontou as suas referência na equipa principal: "Gosto bastante do Nuno Santos e do [Pedro] Porro, que são como eu. Jogam na linha, vão para cima sem medo e cruzam muito bem. No futebol mundial, gosto muito do Marcelo e do Jordi Alba".