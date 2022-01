Tiago Tomás aborda saída no meio dos festejos: «Isso é conversa para depois...»

Perto da saída do Sporting por cedência ao Estugarda, Tiago Tomás foi lançado na final contra o Benfica já na reta final do encontro e viveu ao máximo a oportunidade. Em declarações à Sport TV, o avançado de 19 anos sublinhou a felicidade após nova conquista da Taça da Liga e preferiu não abordar muito o futuro na carreira."Isto é o Sporting. É assim que deve ser com esta mentalidade. Futuro? Estou focado agora nos festejos. Isso é conversa para depois", confessou o avançado leonino, perto de rumar ao emblema da Bundesliga num cedência de 18 meses, tendo destacado o segredo para o sucesso do Sporting: "A nossa mentalidade é dia a dia, jogo a jogo, será sempre assim e é por isso que conseguimos ganhar estes títulos, alcançar estes recordes e objetivos", vincou.