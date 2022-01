Tiago Tomás confirmado no Estugarda: «É um dos maiores da Alemanha»

Está confirmada a saída de Tiago Tomás do Sporting. O avançado português ruma ao Estugarda por empréstimo de 18 meses (até junho de 2023), ficando o emblema alemão com opção de compra no final da cedência."Estou muito feliz por estar aqui. O Estugarda é um clube com uma grande história, um dos maiores da Alemanha. A Bundesliga é um campeonato muito exigente e vou fazer o melhor para ajudar a minha nova equipa", disse o avançado português, em declarações ao site oficial do emblema alemão.Por parte do Estugarda, o diretor desportivo Sven Mislintat reconheceu que Tiago Tomás há muito que estava na mira dos alemães. "Seguimos a evolução do Tiago há muito tempo. É um jogador com muitas qualidades que podem acrescentar muito à nossa zona ofensiva. Foi campeão português na época passada e recentemente ganhou a Taça da Liga. Jogou também na Liga dos Campeões e provou também a sua qualidade. Estamos muito felizes pela sua decisão de se juntar a nós e vamos recebê-lo de forma calorosa", disse.