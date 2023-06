Tiago Tomás despede-se do Estugarda com agradecimento: «Acreditaram em mim quando mais ninguém o fez»

A ligação de ano e meio entre Tiago Tomás e o Estugarda conheceu esta quinta-feira o seu ponto final,. Na hora da despedida, o avançado, de 20 anos, que esteve emprestado pelo Sporting, agradeceu ao clube alemão pela confiança nele depositada num "período difícil"."Não consigo expressar em palavras a gratidão que sinto pela oportunidade que me deram quando estava num momento difícil. Acreditaram em mim quando mais ninguém o fez", começou por dizer o internacional português sub-21, através de uma mensagem nas redes sociais."Joguei num dos maiores clubes da Alemanha e vivi momentos que nunca esquecerei. Neste ano e meio conheci pessoas incríveis que levarei comigo para o resto da minha vida e celebrei momentos de grande emoção. E à Cannstatter Kurve... Senti o vosso amor em cada jogo em casa e fora. São uma grande parte do clube e é por isso que somos um clube tão icónico. Obrigado por tudo, Estugarda", finalizou TT, 66 jogos e 9 golos depois.O atacante está ainda nos quadros do Sporting, com quem tem contrato até 2025, mas não vai ficar em Alvalade,. Na próxima época irá continuar na Bundesliga e tem como destino provável o Wolfsburgo.