Tiago Tomás despede-se do Sporting e assume o desejo de regressar: «Espero voltar a ver-vos»

A transferência de Tiago Tomás para o Wolfsburgo ainda não é oficial pois falta o anúncio dos clubes, mas já com toda a documentação preparada, o jogador deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais onde recordou os tempos que viveu de leão ao peito, e ainda manifestou o desejo de voltar no futuro."Meu Sporting. Em 2013 entrava na Academia um menino franzino, inocente, e que pouco mais aspirava do que a pura alegria de praticar o desporto que gostava mais que tudo. Os anos passaram e a alegria, essa que nunca o abandonou, testemunhou o realizar de um sonho quando o viu estrear em Alvalade. Não conseguirei nunca exprimir a gratidão que tenho pelo meu Sporting por me ter tornado no jogador e acima de tudo o homem que hoje sou, e a sensação de orgulho que tenho por vos ter conseguido retribuir ao fazer parte da conquista de vários troféus, mas principalmente pelo campeonato em 2021. Foi algo especial, algo Sporting, algo que lembrar-me-ei sempre como a maior das emoções que tive durante a minha vida. Hoje saio de cabeça erguida por saber que sempre vos honrei dentro das 4 linhas e também fora delas, e que sempre fui aos meus limites ao representar e honrar o símbolo que tinha ao peito. A vida continua, e chegou o dia de virar a página e abraçar novos desafios. Quero agradecer do fundo do coração a todos que me acompanharam ao longo destes 9 anos, à minha família que presenciaram de perto todos os altos e baixos que o futebol me proporciona e que são o maior pilar da minha vida, treinadores, staff, cozinheiros, roupeiros, todos os que de forma direta e indireta me ajudaram a ter o prazer de fazer da minha vida o que mais gosto, e principalmente aos meus colegas de equipa que viveram tudo isto comigo e que hoje são amizades que tenho para a vida e que os considero como irmãos. Espero voltar a ver-vos", partilhou o jogador no Instagram.Conformeavançou, o negócio ficou selado na passada quarta-feira, e com a transferência do internacional sub-21 para o Wolfsburgo os leões vão assegurar um encaixe de 8,8 M€ que, no futuro, poderão ser reforçados por 1,5 M€ por objetivos desportivos.