Tiago Tomás difícil para o V. Guimarães

No regresso ao trabalho, ontem, na Academia de Alcochete, Tiago Tomás não subiu ao relvado da ala profissional e limitou-se a fazer tratamento a uma mialgia na coxa direita, pelo que se afigura como difícil a recuperação a tempo da receção ao V. Guimarães, agendada para sábado (21h15).





O avançado de 19 anos sofreu a lesão na manhã de terça-feira, no derradeiro treino antes do jogo com o Famalicão – para o qual até era apontado à titularidade – e por esse motivo ficou de fora. Tendo em conta a proximidade para a 10.ª jornada da Liga, está obrigado a um verdadeiro contrarrelógio.

De resto, os titulares no duelo da Taça da Liga fizeram recuperação e Amorim aproveitou para chamar alguns jogadores da formação. Hoje há nova sessão.