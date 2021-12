Rúben Amorim viu confirmadas duas opções para o jogo com o Portimonense, na quarta-feira à noite, pois Tiago Tomás e Rúben Vinagre foram reintegrados. O avançado terminou o período de quarentena após ter contraído Covid-19, enquanto o lateral recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo.Fora das opções para os jogo com os algarvios estão Porro, Feddal e Jovane que continuam entregues ao departamento clínico. Já Ugarte está a cumprir isolamento após ter testado positivo à Covid-19 nos últimos testes realizados. Tabata e Neto, por seu lado, vão cumprir castigo.Os leões realizam mais um treino na Academia amanhã, às 10h30, tendo em vista o último jogo a disputar em 2021. Às 18h30, Rúben Amorim vai realizar a habitual antevisão do encontro no Estádio José Alvalade.