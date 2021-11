Tiago Tomás falha encontro com o Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Tomás vai falhar o encontro desta quinta-feira entre Sporting e Varzim, a contar para a Taça de Portugal, devido a uma amigdalite.Devido à indisponibilidade do jovem avançado é Paulinho quem assume a posição mais avançada do terreno no onze dos leões esta noite.