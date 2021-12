Tiago Tomás: «Não marcava há algum tempo e era um objetivo»

Com um golo, Tiago Tomás foi decisivo para a vitória do Sporting em Penafiel (0-1), que valeu a passagem à final four da Allianz Cup. À Sport TV, o avançado admitiu que há muito que perseguia este regresso aos golos e destacou a atitude da equipa."Foi um jogo bem disputado. Fomos superiores, penso, durante todo o encontro, mas o Penafiel mostrou que queria jogar, que pratica um bom futebol e uma palavra de apreço para eles. Quanto a nós, estivemos bastante bem e o mais importante era passar", começou por dizer."A jogar com menos um é mais complicado. Tentámos controlar melhor o espaço, mas o importante é que conseguimos ganhar. Queríamos vencer, entrar com seriedade e porque queremos estar sempre dentro das decisões. A nossa atitude foi impecável.""Obviamente importante. Não marcava há algum tempo, desde o Belenenses [Taça de Portugal] e era um objetivo, claro, ainda mais sabendo que ajudei a equipa. Estou muito feliz."