Tiago Tomás: «Nos últimos 6 meses joguei principalmente nos finais de jogo»

Tiago Tomás está na sua primeira aventura no estrangeiro e também fora do Sporting. O avançado formado em Alcochete começou da melhor forma e, no primeiro jogo como titular, bisou pelo novo clube: o Estugarda."O jogo em Leverkusen dá-me confiança", assumiu em entrevista à revista 'Kicker' o jogador de apenas 19 anos que está emprestado aos germânicos até 2023. "Nos últimos seis meses joguei principalmente nos finais de jogo", recordou 'TT' em relação aos últimos tempos de leão ao peito.Tiago Tomás explicou o porquê de ter optado pelo 17º classificado da Bundesliga. "Quando o Estugarda mostrou interesse, gostei da ideia. É um grande clube na Alemanha, ganhou muitos títulos, mas não ocupou o lugar que merece nos últimos anos. Estou honrado por jogar num clube tão grande", reiterou, refutando falar sobre a possibilidade de voltar a Alvalade no caso do Estugarda descer de divisão. "Não falo de contratos", adiantou. "Temos qualidade suficiente para sair da zona de descida. Não será fácil, mas tenho certeza que conseguiremos. Não vamos descer", explicou o jovem dianteiro.