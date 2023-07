Tiago Tomás oficializado no Wolfsburgo

Tiago Tomas wechselt zum VfL: Der 21 Jahre alte Stürmer unterzeichnet bei den Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und erhält das Trikot mit der Nummer 11.



Herzlich willkommen, @tiagomelotomas! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/KtRLl5sYHT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 5, 2023

O Wolfsburgo oficializou esta quarta-feira a contratação de Tiago Tomás, que já ontem se tinha despedido do Sporting Com a transferência do internacional sub-21 para o Wolfsburgo, os leões vão assegurar um encaixe de 8,8 M€ que, no futuro, poderão ser reforçados por 1,5 M€ por objetivos desportivos.