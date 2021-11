O Sporting voltou esta sexta-feira aos treinos e Rúben Amorim já contou contou com Tiago Tomás, recuperado do problema na coxa direita que o tem apoquentado nos últimos tempos.Ausente continua Pedro Porro, que se lesionou no jogo frente ao Besiktas, na Liga dos Campeões, e fez apenas tratamento.A formação leonina prepara a deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, um encontro da Liga Bwin agendado para o próximo domingo, às 19 horas.Os leões voltam a treinar amanhã de manhã, em Alcochete.