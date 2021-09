Tiago Tomás sobre Nuno Mendes: «É como um irmão para mim e desejo-lhe a maior sorte do mundo»

Tiago Tomás está ao serviço da Seleção Nacional de sub-21 e esta quinta-feira foi confrontado com a saída do agora antigo companheiro de equipa no Sporting, Nuno Mendes, para o Paris Saint-Germains. O jovem avançado dos leões lamenta a saída, mas ao mesmo diz-se "muito feliz" pelo passo na carreira dado pelo lateral.





"É bom para o futebol português esta aposta que está a ser feita. Temos visto vários jovens talentos que têm tido oportunidade. Há muita qualidade em Portugal e acho que este é o caminho. Devemos aumentar a aposta no jogador jovem, pois temos valor cá e não é preciso ir ao estrangeiro. Tenho pena de não o ver agora no clube, mas estou muito feliz por ele. É como um irmão para mim e desejo-lhe a maior sorte do mundo", afirmou Tiago Tomás, em conferência de imprensa.