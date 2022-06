Tiago Tomás treina com a camisola do Sporting... e com Hugo Félix

De férias em Portugal, Tiago Tomás tem aproveitado para conviver com os amigos antes de regressar à Alemanha onde vai cumprir a segunda época de empréstimo ao serviço do Estugarda, mas continua a cumprir religiosamente o programa de treino que lhe foi entregue.O internacional sub-21 português costuma partilhar diariamente fotografias no ginásio, e agora fê-lo com a camisola do Sporting ao lado de Hugo Félix, atacante do Benfica e irmão de João Félix. Aliás, o jovem jogador dos encarnados surge com uma camisola do Atlético Madrid, certamente uma prenda do craque colchonero. O pai de João e Hugo, Carlos Sequeira, também disse presente à fotografia.