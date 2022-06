Tite assume que poderia ter sido treinador do Sporting

Tite desvendou que teve três ofertas para assumir uma equipa europeia. Uma foi do Sporting e as outras duas de Real Madrid e Paris Saint-Germain. O selecionador brasileiro garantiu que deu prioridade ao trabalho no escrete, não sinalizando no tempo quando foi abordado pelo clube de Alvalade."Tive sim [propostas], de Real Madrid e Sporting. O que eu gosto é que quando um clube europeu se interessa por um profissional, eles têm uma conversa para explicar o que precisam. Isso é muito bom. Havia outro clube que queria falar comigo e eu disse que não: o PSG [n.d.r. em 2018]. Queriam falar comigo e eu disse que não. Eu não quero e não vou. Não quero abrir a porta à possibilidade de outra coisa. Quero focar-me no meu trabalho. Depois, é outra história. No Mundial [pouco antes da fase final de 2018], eles [Real Madrid] disseram que queriam conversar e eu disse que não, não vou conversara, não cheguem perto. Quero estar em paz comigo e com o meu trabalho. Estou a dar o meu melhor. Quando fazes algo em paralelo, não atinges o máximo. Não posso fazer isso. Recebi ofertas do Real Madrid, do PSG e do Sporting mas era algo que não queria. Eu quero ganhar o Mundial. Depois do Mundial vou decidir meu futuro", revelou em entrevista ao jornal 'The Guardian'.Tite, de 61 anos, já garantiu que irá abandonar a seleção brasileira após o Mundial do Qatar, que terá lugar entre novembro e dezembro.