Tite revela conversa com Matheus Nunes: «Disse que tinha muito orgulho em vir para a seleção»

Matheus Nunes foi convocado por Tite para a seleção do Brasil mas não viajou para a América do Sul para participar na tripla jornada de qualificação - jogos frente a Chile, Argentina e Peru - para o Mundial'2022, uma vez que o Sporting não o libertou devido a questões sanitária.





Esta quarta-feira, o selecionador brasileiro abordou a situação e revelou a conversa que teve com o médio antes de elaborar a convocatória. Segundo Tite, Matheus Nunes estava bastante entusiasmado com a possibilidade de estrear-se pela 'canarinha'."Antes da convocatória, o Juninho Paulista [n.d.r.: coordenador da CBF] falou com ele, eu estava ao lado e também conversei com ele, inclusive dei-lhe os parabéns pelo aniversário dele. Ele disse que tinha muito orgulho em vir para a seleção brasileira. Depois voltámos a falar e ele disse que a vacinação e o período de quarentena impediam-no de vir e voltar para os jogos seguintes no clube", explicou Tite, em conferência de imprensa.