Tito Arantes Fontes: «Soares Dias demonstra em todos os jogos o seu anti-sportinguismo»

Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, teceu esta quinta-feira duras críticas a Artur Soares Dias e à arbitragem do juiz no clássico de quarta-feira última, entre Sporting-FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal."A minha esperança é que Artur Soares Dias se aproxime rapidamente do final da sua carreira, pois, de facto, é um personagem e demonstra, em todos os jogos, o seu anti-sportinguismo. Não há jogo em que apite o Sporting em que não haja erros de palmatória, em prejuízo do Sporting. Se o tivesse de definir? Mau, não tem outro nome", atirou em declarações à Antena 1.E prosseguiu: "O campo esteve, como normalmente sucede nos jogos com o FC Porto, completamente inclinado: marcou um penálti onde há uma falta - há, sim, uma cotovelada violenta sobre o Porro e na primeira parte ainda beneficiou, numa jogada de contra-ataque, claramente o infrator. Há outros lances, como a falta sobre o Paulinho à entrada da área - por marcar -, assim como um pisão sobre o Sarabia…"O advogado concluiu com o lançamento de material pirotécnico para o relvado, um "comportamento lamentável da bancada onde normalmente estão as claques", vincou, rematando com o frente a frente de Rúben Amorim e Sérgio Conceição: "São coisas do futebol entre dois treinadores que se respeitam."